Dolar, ABD istihdam verileri öncesinde yatay seyrediyor
ABD doları, ABD’de bugün açıklanacak istihdam verilerinin Fed’in bir sonraki faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin ipuçları verebileceği beklentisiyle yatay seyretti.
Dolar endeksi (DXY) 98,549 seviyesinde işlem gördü. Piyasalar, bugün saat 16.15'te açıklanacak ADP özel sektör istihdam verilerini, ardından 18.00’da yayımlanacak açık iş sayısı ve işgücü devir oranlarını gösteren JOLTS verisini yakından izliyor. Aynı saatte ISM hizmet sektörü endeksi de açıklanacak.
Ancak haftanın ana gündem maddesi, cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam raporu olarak öne çıkıyor. İşgücü piyasasında zayıflamaya işaret eden ek verilerin gelmesi halinde, piyasaların faiz indirimi beklentilerini öne çekebileceği değerlendiriliyor.
Piyasalarda mart ayında faiz indirimi ihtimali yüzde 50-50 olarak fiyatlanırken, ilk tam faiz indirimi beklentisi haziran ayına kadar ötelenmiş durumda.