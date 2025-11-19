  1. Ekonomim
  2. Dolar
  3. Dolar, ABD'den gelecek kritik veriler öncesi geriliyor
Takip Et

Dolar, ABD'den gelecek kritik veriler öncesi geriliyor

Yatırımcıların, gelecekteki ABD faiz indirimlerine ışık tutabilecek önemli veriler öncesinde temkinli davranmasıyla dolar zayıfladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar, ABD'den gelecek kritik veriler öncesi geriliyor
Takip Et

ABD Merkez Bankası (Fed), Başkan Jerome Powell’ın aralık ayında yeni bir faiz indiriminin garanti olmadığını söylediği son toplantısının tutanaklarını TSİ 22.00'da yayımlayacak.

Haftanın ana gündemi ise perşembe günü açıklanacak Eylül ayı tarım dışı istihdam raporu olacak. Geçen hafta sona eren rekor uzunluktaki ABD hükümet kapanmasının ardından çok sayıda resmi veri de peş peşe açıklanacak.

Piyasalarda Fed’in Aralık ayında faiz indirip indirmeyeceği konusunda görüşler bölünmüş durumda, bu nedenle veriler kritik önem taşıyor.

Dolar endeksi DXY yüzde 0,1 düşerek 99,504 seviyesine geriledi.

İngiltere'de yıllık enflasyon, hazirandan beri ilk kez yavaşladıİngiltere'de yıllık enflasyon ekimde, hazirandan beri ilk kez yavaşladıKüresel Ekonomi

 

Dolar
Dolar/TL bugün ne kadar? (19 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (19 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (18 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (18 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Güçlü dolar altın üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor
Güçlü dolar altın üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor
Dev banka dolarda 1 yılda yüzde 30’a yakın yükseliş bekliyor
Dev banka dolarda 1 yılda yüzde 30’a yakın yükseliş bekliyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (17 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (17 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (16 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (16 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)