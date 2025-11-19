Dolar, ABD'den gelecek kritik veriler öncesi geriliyor
Yatırımcıların, gelecekteki ABD faiz indirimlerine ışık tutabilecek önemli veriler öncesinde temkinli davranmasıyla dolar zayıfladı.
ABD Merkez Bankası (Fed), Başkan Jerome Powell’ın aralık ayında yeni bir faiz indiriminin garanti olmadığını söylediği son toplantısının tutanaklarını TSİ 22.00'da yayımlayacak.
Haftanın ana gündemi ise perşembe günü açıklanacak Eylül ayı tarım dışı istihdam raporu olacak. Geçen hafta sona eren rekor uzunluktaki ABD hükümet kapanmasının ardından çok sayıda resmi veri de peş peşe açıklanacak.
Piyasalarda Fed’in Aralık ayında faiz indirip indirmeyeceği konusunda görüşler bölünmüş durumda, bu nedenle veriler kritik önem taşıyor.
Dolar endeksi DXY yüzde 0,1 düşerek 99,504 seviyesine geriledi.