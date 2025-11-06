Dolar, beş ayın zirvesinden geriledi

  1. Ekonomim
ABD verileri sonrasında beş ayında zirvesine çıkan dolar endeksi, zirveden geriledi.

Beklentilerin üzerinde gelen ABD verilerinin ardından önceki seansta beş ayın en yüksek seviyesine çıkan dolar, bu sabah hafif gerileme kaydetti.

ADP özel sektör istihdam raporu ve ISM hizmetler endeksi verilerinin çarşamba günü beklentileri aşması, aralık ayında yeni bir faiz indirimi olasılığına dair şüpheleri artırmıştı.

Geçen hafta gerçekleştirilen Fed toplantısında Başkan Jerome Powell, para politikasında daha fazla gevşeme konusunda temkinli bir tutum sergilemişti. Bu da doların son günlerde güçlenmesine katkı sağlamıştı.

Ancak doların güvenli liman talebinden kaynaklanan kazanımları, ABD borsalarının güçlü bilançolar ve yapay zekâ hisselerinde gelen alımlarla toparlanmasının ardından gece saatlerinde zayıfladı.

DXY dolar endeksi, önceki seansta 100,360 seviyesine kadar yükseldikten sonra yüzde 0,2 düşüşle 100,026’ya geriledi.

