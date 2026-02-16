Dolar, dar bant içinde kalmayı sürdürüyor
ABD’de Başkanlar Günü nedeniyle hisse senedi ve tahvil piyasalarının kapalı olduğu günde dolar endeksi (DXY) %0,1 artışla 96,967 seviyesine yükseldi.
İşlem hacminin düşük olduğu tatil ortamında dolar, son dönemdeki dar bandında kalmaya devam etti.
ABD takviminde pazartesi günü önemli bir veri bulunmazken, yatırımcıların gözü çarşamba günü açıklanacak Fed toplantı tutanaklarına çevrildi. Haftanın devamında cuma günü 4. çeyrek öncü büyüme verileri ile PCE enflasyon rakamları takip edilecek.
Geçen haftaki güçlü istihdam verileri ve beklentilerin altında kalan enflasyon rakamlarının ardından piyasalar, Fed’in bir sonraki faiz indirimine ilişkin ipuçlarını arıyor.