Dolar, en yüksek 27,42 TL'yi gördü

Dolar, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 27,01 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 27,42 TL'ye kadar yükselen kur, saat 10.12 itibarıyla yüzde 0,17 oranında primle 27,0292 TL'de işlem gördü.

Euro da sığ piyasada en yüksek 30,0650 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,44 artışla 29,6947 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 34,5416 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,17 oranında düşüşle 102,35 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0973 seviyelerinde hareket ediyor.