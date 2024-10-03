Dolar endeksi 1 ayın zirvesinde!

Dolar, küresel piyasalarda değerlendi. ABD Doları’nın Avrupa para birimi Euro (yüzde 57,6), Japon Yeni (yüzde 13,6), İngiliz Sterlini (yüzde 11,9), Kanada Doları (yüzde 9,1), İsveç Kronu(yüzde 4,2) ve İsviçre Frangı (yüzde 3,6) karşısında ölçüldüğü Dolar endeksi son 1 ayın zirvesini gördü.

ING'ye göre dolar, Orta Doğu'da artan çatışmalara ilişkin endişeler ve çarşamba günü açıklanan beklenenden güçlü ADP ABD özel istihdam verisi nedeniyle güvenli liman akımlarının desteğiyle bir ayın en yüksek seviyesine çıktı ve muhtemelen iyi desteklenmeye devam edecek.

ING analisti Francesco Pesole, “Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın 50 baz puanlık [faiz oranı] indirimlerine karşı son geri adımından sonra, bugün ve yarın ABD verilerine dolar-negatif bir tepki için çıtanın muhtemelen daha yüksek olduğunu hissediyoruz” dedi.

Pesole'ye göre, Orta Doğu'daki gerginliklere ilişkin piyasa sinirleri yatışmadıkça ve petrol fiyatları düşmedikçe, dolar cuma günkü ABD tarım dışı istihdam raporuna kadar iyi bir ivme yakalayabilir.

Dolar endeksi (DXY) 101,883 seviyesine kadar yükselirken, 101,60 seviyesinde dengelendi.