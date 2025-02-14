Dolar endeksi 2 ayın en düşük seviyesine geriledi

Dolar, Başkan Trump'ın karşılıklı gümrük tarifelerinin genel tarifeler yerine ülke bazında değerlendirilmesine yönelik planlarını açıklamasının ardından sepet para birimi karşısında son iki ayın en düşük seviyesine geriledi.

Deutsche Bank analistleri, böyle bir sürecin “kaçınılmaz olarak biraz zaman alacağını”, soruşturmaların 1 Nisan'a kadar tamamlanmasının ve çözümlerin hemen ardından uygulanmasının beklendiğini söylediler.

“Bu arada, bu tarife tehdidinin bir müzakere aracı olarak kullanılıp kullanılmayacağına dair soru işaretleri de devam edecektir” değerlendirmesini yapan analistler, sınırlı tarife haberleri ve perşembe günkü ABD üretici fiyatları verisinin ardından düşen getirilerin doları düşürdüğünü savundular.

DXY dolar endeksi 106,962 seviyesine kadar düştü.