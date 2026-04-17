Dolar endeksi kısa vadede sınırlı yükseliş sinyali veriyor

StoneX kıdemli piyasa analisti Matt Simpson, teknik görünüme göre ABD Dolar Endeksi’nin yakın vadede sınırlı bir yükseliş hareketi yapabileceğini belirtti. Simpson, perşembe günü 200 günlük basit hareketli ortalama çevresinde “küçük bir yükseliş dış gün” formasyonu oluştuğunu ve iki günlük göreli güç endeksinin aşırı satım bölgesinde bulunduğunu ifade etti.

Analiste göre dolar endeksi boğalarının test etmesi gereken birkaç direnç seviyesi bulunuyor. Bunların başında 98,44 seviyesindeki 200 günlük üstel hareketli ortalama geliyor. Simpson, bu seviyenin aynı zamanda ayıların da olası bir zirve dönüşü için izlenmesi gereken nokta olduğunu, böylece daha geniş çaplı düşüş trendine yeniden katılma ihtimalinin gündeme gelebileceğini söyledi.