Dolar endeksinde 20 yılın en kötü performansı

Asya işlemlerinde dolar baskı altında kalırken, güçlü ABD GSYH verisi faiz görünümünü değiştirmedi. Piyasalar 2026’da yaklaşık iki ek Fed faiz indirimi fiyatlıyor.

Dolar endeksi, sepet para birimi karşısında 97,749 ile 2,5 ayın en düşük seviyesini gördü ve yıl genelinde yüzde 9,9 düşüşe yöneldi. Bu oran, 2003’ten bu yana en sert yıllık kayba işaret ediyor. Yıl boyunca ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifeleri ve Fed üzerindeki artan etkisi, ABD varlıklarına yönelik güveni zedeledi.

Euro, 1,1806 dolar ile üç ayın zirvesine yükselirken, yıl başından bu yana yüzde 14’ün üzerinde değer kazanarak 2003’ten bu yana en iyi performansına yöneldi. Avrupa Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutması ve beklentilerini yukarı revize etmesi, ek gevşeme ihtimalini azalttı.

Avustralya doları yüzde 8,4 artışla 0,6710 dolara, Yeni Zelanda doları ise yüzde 4,5 yükselişle 0,58475 dolara çıktı. Sterlin 1,3531 dolar ile üç ayın zirvesine ulaştı ve yıl genelinde yüzde 8’in üzerinde değer kazandı.

Yen cephesinde ise müdahale endişeleri öne çıkıyor. Japon yeni, yetkililerin sert uyarılarının ardından dolar karşısında yüzde 0,4 değer kazanarak 155,60 seviyesine yükseldi. Analistler, yıl sonuna doğru azalan işlem hacminin olası bir müdahale için uygun zemin oluşturduğunu belirtiyor.