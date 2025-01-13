Dolar, Euro ve Sterlin karşısında 2 yılın en zirvesine çıktı

Avrupa'da ABD Doları, Euro karşısında 1,01776 dolar ve İngiliz Sterlini karşısında 1,2105 dolar ile iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Para biriminin bir sepet para birimi karşısındaki değerini takip eden DXY dolar endeksi 109,977 ile iki yılın zirvesine ulaştı.

Bölgesel Asya para birimleri de önemli bir baskı altında kaldı. Hindistan rupisi seansın başlarında bir kez daha rekor düşük seviyeyi gördü ve önemli değer kaybının enflasyonu tetikleyebileceği endişesini artırdı. Yuan'da devam eden zayıflık, Çinli yetkililerin ABD ticaret tarifelerinin endişeleri artırması nedeniyle para birimini savunma sözü vermesine neden oldu.

ABD para piyasaları şu anda 2025 yılında sadece bir faiz indirimi fiyatlıyor.

Dolarda itici güç

ING'nin küresel piyasalar başkanı Chris Turner bir notunda, “Piyasa için şu anda en büyük soru, Fed'in bu yıl gerçekten hiç faiz indirimine ihtiyacı olup olmadığı” dedi.

ABD'de faiz indirimi beklentilerinin azalması, Euro Bölgesi ve İngiltere gibi diğer büyük ekonomilerin duraksamasıyla tezat oluşturuyor ve bu da dolar için itici güç oluyor.

ABD para birimi, Donald Trump'ın ABD seçimlerindeki zaferinden bu yana yukarı yönlü bir seyir izliyor. Trump'ın gümrük tarifeleri ve vergi indirimleri gibi politikalarının enflasyonu körüklemesi ve bunun da faiz indirimi beklentilerini daha da sınırlaması bekleniyor.

Turner, doların gücü ve yükselen ABD tahvil getirilerinin “finansal sistem üzerinde baskı oluşturduğunu”, “İngiltere tahvil getirilerinin son yılların en yüksek seviyelerine ulaştığını” ve “Çin Yuanı’nın dolar karşısında 16 ayın en düşük seviyelerine yaklaştığını” söyledi.