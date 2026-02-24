Dolar, faiz indirim beklentilerinin azalmasından destek buluyor

Dolar, faiz indirimi beklentilerinin azalmasıyla destek bulmaya devam ediyor. Salı günü yürürlüğe giren %10’luk küresel tarifenin ise genel tarife seviyesini düşürerek enflasyonu azaltabileceğini ve Fed’e yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimleri için alan açabileceğini söyledi. Ancak bunun Fed’in temkinli duruşunu hemen değiştirmesinin beklenmediğini vurguladı.

Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, iş gücü piyasasında iyileşme olması halinde faizlerin sabit tutulmasının uygun olabileceğini ifade etti. Hardman, bu gelişmelerin dolar için destekleyici olduğunu kaydetti.

DXY dolar endeksi %0,2 yükselerek 97,854 seviyesine çıktı.