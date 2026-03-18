Dolar, Fed öncesi sakin seyrediyor
Küresel piyasalarda dolar, Fed toplantısı öncesinde yatay seyrediyor.
Küresel piyasalarda dolar, petrol fiyatları ve ABD Hazine tahvil getirilerinin gerilemesiyle birlikte dengelendi. Piyasalar, Fed’in faiz kararı öncesinde genel olarak daha sakin bir görünüm sergiliyor.
Jefferies Global Ekonomisti Mohit Kumar yayımladığı raporda, Orta Doğu kriziyle birlikte yüksek petrol fiyatları ve riskten kaçış nedeniyle güç kazanan doların gerileyebileceğini söyledi. Kumar, "Dolar gücünün azalmasını izleyeceğiz ve orta vadede doların zayıflayacağı görüşümüzü koruyoruz" dedi.
Kumar, doların zayıflaması beklentisinin altın, emtia para birimleri ve Asya para birimleri karşısında net bir şekilde görüldüğünü belirtti.