Dolar, Fed sonrası çöktü: Euro iki ayın zirvesine dayandı

Dolar, Fed'in faiz indirimi kararı ve ileriye dönük ek gevşeme sinyalleri vermesinin ardından gece yedi haftanın en düşük seviyesini gördü. Bugün de baskı altında kalmaya devam ediyor.

Fed, beklentilere paralel olarak politika faizini 25 baz puan düşürdü ancak gelecekteki indirimler konusunda beklenenden daha az temkinli bir ton kullandı.

Commerzbank analisti Michael Pfister, Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının, yüksek enflasyon risklerinin zayıf işgücü piyasası risklerine kıyasla daha az belirgin olduğuna işaret ettiğini söyleyerek bunun ocak ayındaki bir duraklamanın ardından gelecek yıl yeni indirimlere kapı aralayabileceğini belirtti.

Dolar endeksi (DXY) sabah saatlerinde yüzde 0,1 gerileyerek 98,667 seviyesine indi; endeks gece 98,537 ile son yedi haftanın en düşük seviyesine dokunmuştu.

Euro dolara karşı iki ayın zirvesine yakın seyrediyor

ING'den Chris Turner'a göre, euro gece dolara karşı ulaştığı iki ayın zirvesine yakın seyrediyor ve daha da yükselebilir. Kazançlar, Fed'in dün gerçekleştirdiği faiz indirimi ve daha fazla indirim potansiyelini yansıtıyor.

Bu arada Avrupa Merkez Bankası, politika yapıcılar büyüme görünümü konusunda iyimser olduklarını dile getirirken faizleri sabit tutmaya hazırlanıyor. Piyasa başka bir ECB faiz indirimi fiyatlamasını kaldırdı, ancak Turner 2026 faiz artışlarını fiyatlamanın muhtemelen "çok erken" olduğunu söylüyor.

Turner, euro'nun yıl sonuna kadar 1,1800 dolara yükselebileceğini, ancak bunun gelecek hafta zayıf ABD istihdam verileri veya pozitif ECB büyüme tahmin revizyonları gerektireceğini söylüyor.