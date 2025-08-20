Dolar, Fed tutanakları öncesi yatay

Fed'in Temmuz ayı toplantı tutanaklarının TSİ 2100'de yayınlanmasının bazı bilgiler vermesi bekleniyor, ancak piyasalar büyük ölçüde Başkan Jerome Powell'ın Cuma günü Jackson Hole sempozyumunda yapacağı konuşmaya odaklanmış durumda.

Commerzbank stratejisti Antje Praefcke, Powell'ın "faiz indirimlerinin hızı konusunda temkinli olmak için yeterli gerekçeye sahip olduğunu" belirterek, %2 hedefinin üzerindeki kalıcı enflasyona, yumuşayan ancak çökmeyen bir işgücü piyasasına ve daha geniş ekonomide devam eden güce işaret etti.

Bu arada, CME'nin FedWatch aracına göre, ABD para piyasaları Fed'in Eylül politika toplantısında faiz indirimi olasılığını %84 olarak fiyatlıyor. Ancak Madison Investments sabit gelirler müdürü Mike Sanders, Powell'ın bu beklentilere "biraz belirsizlik enjekte etmeye" çalışabileceği konusunda uyardı.

Sanders, "Powell, Fed'i etkili bir şekilde Eylül ayında bir kesintiye kilitlemeyi göze alamaz," dedi ve Jackson Hole ile bir sonraki Fed toplantısı arasında açıklanacak ekonomik verilerin görünümü önemli ölçüde değiştirebileceğini vurguladı.

DXY dolar endeksi 98,313 seviyesinde seyrederek, tüccarların Powell'ın sonbahara doğru piyasa duyarlılığını şekillendirebilecek rehberliğini beklerken temkinli konumlanmayı yansıttı.