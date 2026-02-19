Dolar, Fed tutanakları sonrası iki haftanın zirvesine yakın seyrediyor

ABD dolar endeksi Fed’in son toplantısına ait tutanakların ardından iki haftanın en yüksek seviyelerine yakın işlem görüyor. Tutanaklar bazı politika yapıcıların enflasyonun yüksek kalması halinde faiz artışına açık olduğunu ortaya koydu.

Fed’in yayımladığı toplantı tutanaklarında enflasyon risklerinin sürdüğüne işaret edilirken, Commerzbank analisti Antje Praefcke mart ayında faiz indiriminin düşük ihtimal olduğunu belirtti. Praefcke piyasanın bu yıl iki faiz indirimini dahi tam olarak fiyatlamadığını ifade etti.

Cuma günü açıklanacak ABD PCE enflasyonu ve dördüncü çeyrek büyüme verilerinin beklentileri aşması halinde doların daha da güçlenebileceği kaydedildi. DXY dolar endeksi 97,704 seviyesinde yatay seyrederken gün içi zirve 97,777 olarak görüldü.