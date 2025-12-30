Dolar, Fed tutanaklarını bekliyor

Dolar, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası Fed’in aralık ayı faiz kararına ilişkin toplantı tutanakları öncesinde yatay seyir izliyor. Tutanaklar, 2026 yılı faiz politikasına ilişkin ipuçları vermesi açısından yakından izleniyor.

Fed, 10 Aralık’ta faizleri 25 baz puan indirmişti. Ancak, iki üye faizi sabit tutmayı tercih ederken, bir üye 50 baz puanlık indirim talep etmişti.

Aralık ayı noktasal grafik (dot plot), 2026 için medyan beklentinin yalnızca bir kez 25 baz puanlık indirim olduğunu gösterdi. Bununla birlikte, bireysel tahminler geniş bir yelpazeye yayıldı.

Belirsiz görünüm, son hükümet kapanması nedeniyle resmi ABD verilerinin gecikmesiyle daha da güçlendi. Tutanakların TSİ 22.00’da yayımlanması bekleniyor.

DXY dolar endeksi 98,036 seviyesinde yatay seyretti.