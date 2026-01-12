Dolar, Fed ve Powell'a yönelik soruşturma sonrası zayıfladı

ABD doları, Adalet Bakanlığı’nın Fed ve Başkan Powell'a cezai soruşturma açtığı ve Fed’e büyük jüri tebligatları gönderdiği haberlerinin ardından önde gelen para birimleri karşısında. Gelişme, para politikasına siyasi müdahale endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

Powell, söz konusu tebligatların, haziran ayında Fed binası yenilemeleriyle ilgili verdiği ifadeye dayanan ve cezai suçlama tehdidi içeren bir süreçle bağlantılı olduğunu belirtti. Powell’a göre suçlama tehdidi, Fed’in faiz oranlarını Başkan Donald Trump’ın tercihleri yerine kendi değerlendirmelerine göre belirlemesinden kaynaklandı.

Trump, daha önce sosyal medyada Powell’ı sert şekilde eleştirerek faiz indirimleri çağrısı yapmış, bir aşamada görevden alma tehdidinde bulunmuş, ancak daha sonra bu söyleminden geri adım atmıştı.

Merkez bankası bağımsızlığı zedelenebilir

Malayan Banking Bhd Singapur’dan kıdemli döviz stratejisti Fiona Lim, Trump’ın Fed üzerinde kontrol kurma konusunda kararlı göründüğünü ve bunun merkez bankasının bağımsızlığını zedeleyebileceğini söyledi. Lim, Trump’ın düşük borçlanma maliyetleri konusundaki ısrarının, bir sonraki Fed başkanının güvercin ve sadık bir isim olabileceği beklentisini güçlendirdiğini ve bunun dolar için risk oluşturduğunu ifade etti.

Artan gerilim, piyasalarda merkez bankası özerkliğine yönelik kaygıları artırdı. ABD doları, euro karşısında 1,16713'e kadar geriledi.

Euro/dolar şu sıralarda yüzde 0,19 artışla 1,16565 seviyesinde. GBP/USD yüzde 0,13 artarak 1,3423'e yükseldi.

DXY dolar endeksi yüzde 0,14 düşüşle 98.996 seviyesinde. Pazartesi günü ABD hisse senedi vadeli işlemleri gerilerken, Hazine tahvili vadeli işlemleri sınırlı yükseliş kaydetti.