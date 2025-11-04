Dolar, Fed’deki görüş ayrılıklarıyla güç kaybetti

Dolar, Fed yetkililerinin faiz indirimi konusundaki farklı görüşlerinin yarattığı belirsizlik içinde hafif bir düşüş kaydetti.

Fed yetkilisi Austan Goolsbee, enflasyon hedefin üzerinde seyrederken faizleri indirmek için acele etmediğini belirtti. Diğer bir yetkili Stephen Miran ise politikanın halen çok kısıtlayıcı olduğunu ifade etti.

Fed'den Mary Daly, aralık ayındaki olası bir indirim konusunda açık fikirli olduğunu söylerken, Lisa Cook ise başka bir faiz indirimi için taahhütte bulunmadı.

DXY dolar endeksi, gece 100.048 ile üç ayın zirvesini gördükten sonra yüzde 0,1 düşüşle 99.772 seviyesine geriledi.