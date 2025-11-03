  1. Ekonomim
  2. Dolar
  3. Dolar, Fed’in faiz indirimi belirsizliğiyle sınırlı geriliyor
Takip Et

Dolar, Fed’in faiz indirimi belirsizliğiyle sınırlı geriliyor

Dolar, son kazançlarının ardından sadece sınırlı bir geri çekilme kaydetti. Geçen hafta Fed’in beklendiği gibi 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasına rağmen, Fed Başkanı Powell Aralık ayında ek bir indirimin kesin olmadığını belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar, Fed’in faiz indirimi belirsizliğiyle sınırlı geriliyor
Takip Et

Toplantı sonrası yapılan açıklamalarda Fed üyeleri farklı görüşler paylaştı. Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, Aralık indirimi lehinde görüş bildirirken, Fed üyeleri Beth Hammack ve Lorie Logan geçen hafta ek bir indirim gerekmeyeceğini söyledi.

Piyasalar, Aralık ayında bir faiz indirimi olasılığını %68 olarak fiyatlıyor (LSEG verileri). DXY dolar endeksi %0,1 düşüşle 99,745 seviyesine gerilerken, cuma günü ulaşılan üç aylık zirve 99,844 civarında işlem görmeye devam ediyor.

Borsa liginin lider Trabzonspor olduBorsa liginin lider Trabzonspor olduBorsa Haberleri

 

Dolar
Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (2 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (2 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Deutsche Bank’tan yıl sonu dolar tahmini: Reel değerlenme sınırına yaklaşılıyor
Deutsche Bank’tan yıl sonu dolar tahmini: Reel değerlenme sınırına yaklaşılıyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (31 Ekim 2025 Dolar - Euro fiyatları)
Dolar ve Euro bugün ne kadar? İşte son durum
Dolar/TL bugün ne kadar? (30 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (30 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar fiyatları 42 TL'ye yakın
Dolar fiyatları 42 TL'ye yakın