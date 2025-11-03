Dolar, Fed’in faiz indirimi belirsizliğiyle sınırlı geriliyor

Toplantı sonrası yapılan açıklamalarda Fed üyeleri farklı görüşler paylaştı. Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, Aralık indirimi lehinde görüş bildirirken, Fed üyeleri Beth Hammack ve Lorie Logan geçen hafta ek bir indirim gerekmeyeceğini söyledi.

Piyasalar, Aralık ayında bir faiz indirimi olasılığını %68 olarak fiyatlıyor (LSEG verileri). DXY dolar endeksi %0,1 düşüşle 99,745 seviyesine gerilerken, cuma günü ulaşılan üç aylık zirve 99,844 civarında işlem görmeye devam ediyor.