Dolar fiyatında yeni rekor: Kritik seviyenin üzerinde (12 Ocak güncel dolar fiyatları)

Dolar fiyatları, dünkü işlemlerde tarihinde ilk kez 30 TL'nin üzerine çıkarken; haftanın son işlem gününde de bu psikolojik seviyenin üzerini test etmeyi sürdürüyor.

Kur, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 29,9962 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 30,1018 TL'den başladı. Dolar, açılış sonrasında 30,1156 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.32 itibarıyla yüzde 0,34 yükselişle 30,0886 TL seviyesinde hareket etti.

Öte yandan dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 30,3930 TL'ye kadar çıkarak tarihi zirvesini yeniledi.