Dolar fiyatında yeni zirve: Dolar ne kadar, Euro ne kadar, 13 Aralık döviz fiyatları

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 29,0463 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 29,0449 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 29,0506 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.32 itibarıyla yüzde 0,18 yükselişle 29,0419 TL'de hareket etti.

Dolar, 4 Aralık'ta sığ piyasada tarihi rekor seviyesini 29,2476 TL'ye çıkarmıştı.

Euro/TL'de sınırlı yükseliş

Euro fiyatları da 31,5430 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,01 artışla 31,3376 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 36,4492 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,07 oranında yükselişle 103,94 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0781 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24,84 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 38,59 seviyesinde bulunuyor.