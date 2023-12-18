Dolar fiyatları, 29,06 TL'ye kadar yükseldi: 18 Aralık güncel dolar fiyatları

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 28,9791 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 28,9634 TL'den başladı. Dolar kuru, gün içinde en yüksek 29,0676 TL seviyesini görürken; kur saat 13.35 itibarıyla yüzde 0,27 yükselişle 29,0642 TL seviyesinde hareket etti.

Euro fiyatları da bugün en yüksek 31,7890 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,35 primle 31,7355 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 36,8598 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,05 oranında düşüşle 102,49 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0909 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23,79 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 37,55 seviyesinde bulunuyor.