Dolar fiyatları 29,14 TL'ye kadar yükseldi: 21 Aralık dolar fiyatları

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 29,1299 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 29,1268 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 29,1429 TL'ye kadar yükseldi ve böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.44 itibarıyla yüzde 0,02 yükselişle 29,1336 TL seviyesinde hareket etti.

Dolar, 4 Aralık'ta sığ piyasada rekor seviyesini 29,24'e çıkarmıştı.

Euro 32 TL sınırında

Euro fiyatları bugünkü işlemlerde de 32 TL'nin üzerini test ederken; şu dakikalarda yüzde 0,37 yükselişle 31,9862 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise, aynı dakikalarda 36,8500 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,06 oranında düşüşle 102,35 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0943 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23,78 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 36,85 seviyesinde bulunuyor.