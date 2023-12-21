Dolar fiyatları 29,16 TL'ye kadar yükseldi: 21 Aralık dolar fiyatları

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 29,1299 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 29,1268 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 29,1633 TL'ye kadar yükseldi ve böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, piyasaların kapanış saati olan 17.30 itibarıyla yüzde 0,08 yükselişle 29,1536 TL seviyesinde hareket etti.

Dolar, 4 Aralık'ta sığ piyasada rekor seviyesini 29,24'e çıkarmıştı.

Euro 32 TL'nin üzerinde

Euro fiyatları bugünkü işlemlerde 32,1870 TL'ye kadar yükselirken; şu dakikalarda yüzde 0,89 kazançla 32,1572 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise, aynı dakikalarda 37,0378 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,47 oranında düşüşle 101,90 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0981 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24,38 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 37,23 seviyesinde bulunuyor.