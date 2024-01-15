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Dolar fiyatları 30 TL'nin üzerinde kalmayı sürdürüyor

Dolar fiyatları, kritik ve psikolojik seviye olan 30 TL'nin üzerinde kalmayı sürdürürken; gün içinde en yüksek 30,1013 TL'yi gördü. Euro fiyatları ise, 33 TL'nin üzerinde primli seyrediyor.

Haber Merkezi
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Dolar fiyatları 30 TL'nin üzerinde kalmayı sürdürüyor
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İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 30,0980 TL'den tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 30,1004 TL'den başladı. Kur, gün içinde en yüksek 30,1013 TL seviyesini görürken; saat 09.52 itibarıyla yüzde 0,01 düşüşle 30,0947 TL seviyesinde hareket etti.

Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 33,0440 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,20 primle 33,0245 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise, aynı dakikalarda 38,4073 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,03 oranında kayıpla 102,38 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi de, şu sıralarda 1,0962 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25,75 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 40,94 seviyesinde bulunuyor.