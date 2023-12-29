Dolar fiyatları 30 TL'ye dayandı: 29 Aralık dolar fiyatları

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 29,4503 TL seviyesinde hareket ederken; yılın son işlem gününe 29,5074 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 29,5529 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 12.29 itibarıyla yüzde 0,43 yükselişle 29,5490 TL'de hareket etti.

Öte yandan dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 29,8525 TL'ye kadar tırmanarak yeni zirvesini gördü.

Euro 33 TL'nin üzerini test etti

Euro fiyatları, sığ piyasada tarihinde ilk kez 33 TL'nin üzerini test ederken, en yüksek 33,0750 TL'yi gördü. Euro, şu dakikalarda yüzde 0,03 primle 32,6835 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise, ilk kez 38 TL'nin üzeini test ederken, aynı dakikalarda 37,6107 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mart ayında faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin kuvvetlenmesiyle düşüşünü sürdürüyor. Endeks, şu dakikalarda yüzde 0,05 oranında düşüşle 101,28 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,1051 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24,98 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 39,26 seviyesinde bulunuyor.