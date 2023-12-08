Dolar fiyatları ne kadar? 8 Aralık güncel döviz fiyatları

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 28,9306 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 28,9294 TL'den başladı. Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte 28,9630 TL'ye kadar yükselen kur, saat 09.28 itibarıyla yüzde 0,11 yükselişle 28,9520 TL seviyesinde hareket etti.

Euro fiyatları da sığ piyasada en yüksek 31,4510 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,08 kayıpla 31,2350 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 36,4479 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,14 oranında yükselişle 103,66 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0786 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25,17 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 38,36 seviyesinde bulunuyor.