Dolar fiyatları petrol şokuyla 3 ayın zirvesinde!
Orta Doğu’daki çatışmaların tetiklediği petrol fiyatlarındaki yükselişle dolar güçlü seyrini sürdürdü.
ABD’nin net petrol ihracatçısı olması nedeniyle yüksek fiyatlardan faydalanan dolar, aynı zamanda Fed’in faiz indirim beklentilerinin enflasyonist baskılar nedeniyle azalmasıyla destek buldu. Çatışmadan kaynaklanan geniş çaplı riskten kaçış eğilimi de doların güvenli liman rolünü öne çıkardı.
DXY dolar endeksi %0,4 artışla 99,389 seviyesine yükseldi. Endeks gece 99,695 ile üç ayın en yüksek seviyesini görmüştü.