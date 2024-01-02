Dolar fiyatları rekorunu yeniledi

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, yeni güne 29,6675 TL'den başlarken; kur açılış sonrasında 29,6834 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.48 itibarıyla yüzde 0,57 yükselişle 29,6800 TL seviyesinde hareket etti.

Aynı zamanda dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 29,6960 TL'ye kadar tırmanırken; 29 Aralık'ta rekor seviyesini 29,8525'e çıkarmıştı.

Euro 32 TL'nin üzerinde

Euro fiyatları, 32,8103 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,26 artışla 32,7951 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 37,8502 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,09 oranında düşüşle 101,43 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,1029 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25,06 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 40,16 seviyesinde bulunuyor.