Dolar fiyatlarında yeni zirve: 19 Aralık güncel döviz fiyatları

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 29,0556 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 29,0596 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 29,0826 TL'ye kadar yükseldi ve böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 10.09 itibarıyla yüzde 0,08 yükselişle 29,0800 TL seviyesinde hareket etti.

Dolar, 4 Aralık'ta sığ piyasada rekor seviyesini 29,24'e çıkarmıştı.

Euro 32 TL'ye yakın

Euro fiyatları da sığ piyasada 31,9570 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,28 artışla 31,8354 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 36,8764 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,04 oranında düşüşle 102,51 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0938 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23,71 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 36,67 seviyesinde bulunuyor.