Dolar güçlendi

Yatırımcıların daha şahin bir Federal Reserve beklentisine yönelik pozisyon alması ve petrol fiyatlarının sert kayıpların ardından toparlanmasıyla ABD doları salı günü güçlü duruşunu korurken, yen son kırk yılın en düşük seviyelerine yakın seyretti.

Pazartesi günü yaşanan yükselişin ardından ABD Hazine tahvili faizleri yüksek kalmaya devam etti. Faiz oranlarına duyarlı 2 yıllık tahvil faizleri, yatırımcıların bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz artırımı olasılığına hazırlanmalarıyla 16 ayın en yüksek seviyesine yakın konumlandı.

Faiz artırım olasılığı

Fed fon vadeli işlemleri eylül ayına kadar bir faiz artırımı olasılığını yüzde 75 olarak fiyatlıyor. BofA Global Research ve Deutsche Bank ise ekonomik direnci gerekçe göstererek daha önceki sabit politika öngörülerinden vazgeçti ve şimdi Fed'in bu yıl içinde faiz artırmasını bekliyor.

OCBC Döviz Stratejisti Sim Moh Siong, artan tahvil faizleri ve şahin Fed beklentileriyle doların güçlü duruşunu koruduğunu, Fed'den gelen sınırlı yönlendirmenin ise oynaklığı artırdığını belirtti. Banka, ABD'de daha sıkı para politikası risklerinin artmasıyla doların aralık içinde hareket edeceği yönündeki önceki tahminini revize ederek, para biriminde mütevazı bir güçlenme bekliyor.

Yükseliş potansiyeli

Siong, doların altı önemli para birimi karşısındaki değerini ölçen dolar endeksinin, son 14 ayın en yüksek seviyesi olan 101,97'nin üzerine çıkması durumunda yüzde 2 ila 3 oranında ek bir yükseliş potansiyeli bulunduğunu sözlerine ekledi. Dolar endeksi, geçen hafta sonlarında ulaştığı bir yılın en yüksek seviyesi olan 101,13'e yakın bir seviyede, 101,01'den işlem gördü.

Doları destekleyen bir diğer unsur olarak, ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerindeki ilerleme nedeniyle bir önceki seansta sert düşen petrol fiyatları salı günü toparlandı. Yatırımcılar, Hürmüz Boğazı üzerinden ham petrol akışının yeniden başlamasına yönelik daha net ilerleme işaretlerini beklemeye başladı.