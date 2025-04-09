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Dolar güvenli limanlar karşısında geriledi

ABD doları, güvenli liman olarak görülen Japon yeni ve İsviçre frangı karşısında zayıfladı.

Haber Merkezi
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Dolar güvenli limanlar karşısında geriledi
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ABD'nin Çin'e uygulayacağı yüzde104 oranındaki gümrük vergisinin dünya hisse senedi piyasalarını ürkütmesi ve Çin yuanının rekor düşük seviyelere gerilemesiyle ABD dolar, güvenli liman yen ve İsviçre frangı karşısında değer kaybetti.

ABD doları, İsviçre frangı karşısında 6 Eylül 2024'ten bu yana ilk kez 0,8381 seviyesini gördü. Şu sıralarda yüzde 1,1 kayıpla 0,8386'dan işlem görüyor.

Dolar, Japon yeni karşısında da 144,58'e kadar geriledi. Şu sıralarda yüzde 1,0 düşüşle 144,80'den işlem görüyor.

Çin yuanı, ABD doları karşısında 7,3499'a kadar geriledi. Şu sıralarda da 7,3492'ye indi.

Başkan Donald Trump, Çin'e yönelik yüzde50 oranındaki yeni gümrük vergisi artışından geri adım atacağına dair bir işaret vermedi ve Pekin'i vergileri dengelemek için yuanı manipüle etmekle suçladı.

Pepperstone'un araştırma müdürü Chris Weston, "Eğer bu gerçekleşirse, ABD ekonomisinin derin bir resesyondan kaçınabileceğine dair kalan son umutlara da elveda diyebilirsiniz. Beyaz Saray'dan gelen mesaj şu gibi görünüyor: Moraller düzelene kadar dayak devam edecek" dedi.

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