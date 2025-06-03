Dolar hafifçe toparlandı: Veriler belirleyici olacak

Dolar, hafta başında bir sepet para birimi ve Euro karşısında son altı haftanın en düşük seviyesine geriledikten sonra toparlanarak yükselişe geçti. Ancak ING'den Francesco Pesole'ye göre, TSİ 17.00'de açıklanacak olan zayıf ABD JOLTS iş ilanları ve dayanıklı mal siparişleri ABD para birimini tekrar aşağı çekebilir.

“Özellikle işgücü piyasasında bir başka yumuşak veri turu, doları Nisan ayının en düşük seviyelerine geri itebilir” diyen Pesole, ABD devlet tahvili getirilerindeki yeni bir artışın doları daha da aşağı çekeceğini söyledi.

DXY dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 98,854'e yükseldi ve gece boyunca 98,583 ile altı haftanın en düşük seviyesini gördü. On yıllık Hazine tahvillerinin getirisi 4 baz puan düşerek yüzde 4,418'e geriledi.