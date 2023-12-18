Dolar haftaya nasıl başladı? 18 Aralık güncel dolar fiyatları
Dolar fiyatları şu dakikalarda 29,03 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 31,71 TL seviyelerinde bulunuyor.
Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 28,9791 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 28,9634 TL'den başladı. Dolar kuru, gün içinde en yüksek 29,0420 TL seviyesini görürken; kur saat 09:45 itibarıyla yüzde 0,18 yükselişle 29,0354 TL seviyesinde hareket etti.
Euro fiyatları da bugün en yüksek 31,7400 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,28 primle 31,7155 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 36,8598 TL seviyesinde işlem görüyor.
Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,08 oranında düşüşle 102,44 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0919 seviyelerinde hareket ediyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23,79 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 37,55 seviyesinde bulunuyor.