Dolar için yeni tahmin geldi! ING'den dikkat çeken kur tahmini

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ING, yayımladığı son analizinde Türkiye ekonomisine ve dolar/TL kuruna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Raporda, temmuz ayında yıllık enflasyonun beklentilerin altında kalarak üst üste ikinci ayda da yavaşladığı ve yüzde 31,8 seviyesine gerilediği hatırlatıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin sınırlı artışla yüzde 23,95'e yükseldiği belirtilirken, hanehalkı ve reel sektörün enflasyon beklentilerinde ise düşüş görüldüğüne dikkat çekildi.

ING, mevcut durumda TCMB'nin bankaları yüzde 37 politika faizi yerine yüzde 40 faizli gecelik borç verme penceresi üzerinden fonladığını anımsattı. Analizde, Körfez'deki jeopolitik gerilimin azalması ve petrol fiyatlarının sakinleşmesi halinde Merkez Bankası'nın bu daha yüksek maliyetli fonlama yönteminden kademeli olarak çıkabileceği değerlendirmesine yer verildi.

ING'den faiz tahmini: TCMB'nin yıl sonunda politika faizini yüzde 35'e indirmesi bekleniyor

ING analizine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) likidite koşullarını gevşetmesi halinde piyasadaki fonlama maliyetinin düşmesi bekleniyor.

Raporda, söz konusu adımın piyasa likiditesini artırarak bankaların ortalama fonlama maliyetini yüzde 40'tan yüzde 37'ye indirebileceği belirtildi. ING, bu sürecin devamında TCMB'nin 2026 yılının dördüncü çeyreğinde politika faizini yüzde 35 seviyesine çekebileceğini öngördü.

Gözler 13 Ağustos'ta: TCMB'nin enflasyon raporu faiz politikasına yön verebilir

Piyasaların gözü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın 13 Ağustos'ta açıklayacağı yılın yeni Enflasyon Raporu'na çevrildi.

Ekonomistler, Karahan'ın sunumunda yer alacak mesajların, Merkez Bankası'nın yüksek maliyetli gecelik fonlama uygulamasını ne zaman sonlandırabileceğine ilişkin önemli sinyaller vermesini bekliyor.

Döviz rezervleri güçleniyor, petrol fiyatları risk oluşturuyor

ING Bank Stratejisti Chris Turner, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net döviz pozisyonunda haziran ve temmuz aylarında dikkat çekici bir iyileşme yaşandığını belirtti.

Turner, TCMB'nin haziranda 14,8 milyar dolar, temmuzda ise 9 milyar dolar tutarında döviz alımı gerçekleştirdiğini ifade ederek, kademeli sermaye girişleri ve turizm sezonunun cari dengeye sağladığı katkıyla rezerv birikiminin önümüzdeki dönemde de sürebileceğini öngördü.

Bununla birlikte Turner, yüksek petrol fiyatlarının Merkez Bankası'nın para politikasında temkinli duruşunu korumasına neden olabileceğini vurguladı. Brent petrolün varil fiyatının yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 36 artışla 83 dolar seviyelerinde seyrettiğini hatırlatan Turner, mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyondaki sınırlı yükselişin de enflasyon görünümüne yönelik risklerin sürdüğüne işaret etti.