Dolar ile hisse senetleri arasında ters korelasyon güçleniyor

Validus Risk Management analistlerinden Marc Cogliatti, bir notunda doların İran savaşıyla şekillenen risk iştahına bağlı olarak hisse senetleriyle ters korelasyon sergilediğini belirtti. Cogliatti, "Dolar ile hisse senedi piyasaları arasındaki risk açık-risk kapalı ilişkisi bir kez daha döviz piyasalarının belirleyici unsuru haline geldi" dedi.

Analist, bu korelasyonun tarihsel ortalamalara kıyasla daha az belirgin olduğunu; ancak doların hisse senetleri düştüğünde genel olarak güçlendiğini, hisse senetleri yükseldiğinde ise değer kaybettiğini vurguladı.

İran savaşına barış anlaşması umutlarının ABD hisse senedi vadeli işlemlerini yukarı taşıdığı sırada DXY dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 98,122 seviyesine geriledi.