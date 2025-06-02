Dolar ilişkisi bozuldu: Trump’ın politikaları ABD ekonomisini zayıflatıyor mu?

Financial Times'ın haberine göre, ABD tahvili getirileriyle dolar arasındaki ilişki bozuldu. Bu ilişkinin bozulmasında, yatırımcıların Başkan Donald Trump'ın sürekli değişkenlik gösteren politikalarına karşın ABD varlıklarından çıkması ana etken oldu.

FT’nin haberinde, ilişkinin geçmişine yönelik şunlar belirtildi:

“Devlet borçlanma maliyetleri ve para biriminin değeri son yıllarda birbiriyle uyumlu hareket etme eğiliminde olmuş, yüksek getiriler genellikle güçlü bir ekonomiye işaret etmiş ve yabancı sermaye girişlerini çekmiştir.”

Trump'ın gümrük tarifelerine yönelik nisan ayı başında yaptığı açıklanmadan bu yana, 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 4,16'dan yüzde 4,42'ye yükselirken, dolar endeksi yüzde 4,7 oranında değer kaybetti. Bu iki varlık arasındaki korelasyon (ilişki) üç yılın en düşük seviyesine geriledi.

ABD gücünü kaybediyor

UBS FX Stratejisi Başkanı Shahab Jalinoos, "Normal şartlar altında, varlıklardaki yüksek getiriler ABD ekonomisinin güçlü performans gösterdiğinin bir işaretidir. Bu da ABD'ye sermaye girişi için caziptir. Ancak ABD borçları daha riskli olduğu için, mali kaygılar ve politika belirsizliği nedeniyle getiriler yükseliyorsa, aynı zamanda dolar zayıflayabilir" derken, bu modelin "gelişmekte olan piyasalarda daha sık görüldüğünü” belirtti.

Apollo Başekonomisti Torsten Sløk’un analizinde, bir krediyi temerrüde karşı korumanın maliyetini yansıtan ABD hükümeti kredi temerrüt takas spreadlerinin Yunanistan ve İtalya'ya benzer seviyelerde işlem gördüğünü öne sürdü.

Citadel Securities FX Başkanı Michael de Pass de "ABD dolarının gücü kısmen kurumsal bütünlüğünden geliyor: Hukukun üstünlüğü, merkez bankacılığının bağımsızlığı ve öngörülebilir politika. Bunlar doların rezerv para birimi olmasını sağlayan bileşenlerdir. Son üç ay bunu sorgulattı. Şu anda piyasalar için en büyük endişe, doların kurumsal güvenilirliğinden uzaklaşıp uzaklaşmadığımızdır" dedi.