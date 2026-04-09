Dolar, İran ateşkesi sonrası yatay seyrediyor

Ateşkese rağmen İran, Körfez ülkelerine füze ve insansız hava aracı saldırılarını sürdürürken, İsrail de Lübnan’da Hizbullah hedeflerini vurdu. İran ayrıca arabuluculara Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemi sayısını sınırlayacağını ve geçişlerden ücret alacağını bildirdi.

Commerzbank analisti Antje Praefcke yayımladığı notta, “Şimdilik bunun kırılgan bir ara olduğunu varsayıyorum; sonuçta ateşkes daha fazla müzakere anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Dolar endeksi (DXY), çarşamba günü bir aylık en düşük seviye olan 98,525’i gördükten sonra bu sabah 99,109 seviyesinde yatay seyrediyor.