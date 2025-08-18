Dolar, Jackson Hole öncesi Fed sinyallerini bekliyor
Dolar, yatırımcıların Fed'in Jackson Hole ekonomik sempozyumunu beklerken hafif bir yükseliş kaydetti.
Piyasalar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günkü konuşmasında eylül ayında faiz indirimlerine devam edilip edilmeyeceğine dair ipuçlarını arıyor. Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole konuşmaları genellikle önemli politika sinyalleri vermek için kullanılmıştı.
Deutsche Bank analistleri, geçen yılki konuşmasında Fed'in bir sonraki toplantıda faiz indirimi yapmadan önce politika ayarlamasının zamanı geldiğini söylediğini belirtiyor. Yatırımcılar ayrıca,bugün Washington'da Avrupalı liderler, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve ABD Başkanı Trump arasında Ukrayna'nın geleceği üzerine yapılacak toplantıyı da yakından izleyecek.
Dolar endeksi DXY yüzde 0,1 artışla 97,907 seviyesine yükseldi.