Dolar, Japon Yeni karşısında sert düşüş sonrası toparlanıyor

Dolar, yaşanan keskin düşüşün ardından yen karşısında toparlanmaya çalışıyor.

Japon yenine müdahale endişeleri ve Başkan Trump'ın söylemlerinin etkisiyle keskin bir düşüş yaşanan ABD doları, bu sabah Japon yeni karşısında toparlanmaya çalışıyor.

Dolar/yen, 30 Ekim'den bu yana görülen en düşük seviye olan 152,17'e kadar yaşanan gerilemenin ardından toparlanmaya çalışıyor. Şu sıralarda yüzde 0,22 artışla 152,71 seviyesinden işlem görüyor. 

Barclays Cross Asset Research, ABD dolarındaki bu toparlanmaya karşın yenin dolar karşısında 150 seviyesinin ötesine güçlenme potansiyeli bulunduğunu açıkladı. Bankanın raporunda, ABD-Japonya ortak müdahale ihtimalinin USD/JPY paritesinde “gerçek müdahale olaylarında gözlenen türden” düşüşlere yol açtığı belirtildi.

Araştırma ekibi, "Böyle bir müdahalenin ABD ile koordineli olabileceği sinyali, çok daha büyük ve kalıcı hareketleri tetiklemek için yeterince güçlü" değerlendirmesinde bulundu.

Barclays, yenin dolar karşısında140’lı seviyelere kadar güçlenebileceğini de öne sürdü.

