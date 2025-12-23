Dolar karşısında tek değer kaybeden TL oldu!

Bloomberg Ekonomisti Selva Baziki, 2025 yılı boyunca gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin ABD Doları karşısındaki performansını karşılaştırdı.

Tabloda tek değer kaybeden para birimi Türk Lirası oldu.

ABD Doları, Dolar Endeksi olarak majör 6 para biriminden farklı ağırlıklarda oluşturulan sepet (Euro yüzde 57,6, Japon Yeni yüzde 13,6, İngiliz Sterlini yüzde 11,9, Kanada Doları yüzde 9,1, İsveç Kronu yüzde 4,2 ve İsviçre Frangı yüzde 3,6) karşısında yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti. 108 seviyelerinden başladığı 2025 yılının sonlarında Dolar Endeksi 97,75 seviyesinden işlem görüyor.

Dolardaki zayıflığın 2026’da da sürmesi beklenirken, Fed faiz indirimleri de yakından izleniyor.

Selva Baziki’nin paylaştığı gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin 2025 performansı da dolar karşısında değer kazanımı şeklinde oldu.

ABD Doları karşısında, Rus Rublesi yılbaşından bu yana yüzde 44,77, Macar Forinti yüzde 19,90, Çek Kronu yüzde 17,97, Polonya Zlotisi yüzde 15,27, Bulgaristan Levası yüzde 13,95, İsrail Şekeli yüzde 13,89, Güney Afrika Randı yüzde 13,06, Romanya Leyi yüzde 11,37 ve İzlanda Kronu yüzde 10,92 oranında değer kazandı.

Gelişmekte olan ülke para birimleri içinde dolar karşısında değer kaybeden tek para birimi TL olurken, 2025 başından bu yana yüzde 17,45 oranında geriledi.