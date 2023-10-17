Dolar kuru, 28 TL sınırında

Dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslar arası piyasalarda 27,95 TL'ye kadar yükselirken, saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,24 yükselişle 27,90 TL'de hareket etti. Kur, dün piyasaların kapanış saatinde 27,88 TL seviyesinde bulunurken, yeni güne 27,90 TL'de başlamıştı.

Euro da sığ piyasada 29,61 TL'ye kadar tırmanırken; şu dakikalarda yüzde 0,07 primle 29,44 TL seviyesinde işlem görüyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 33,96 TL'de bulunuyor.

Dolar endeksi, aynı dakikalarda yüzde 0,11 oranında yükselişle 106,36 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi, şu sıralarda 1,0545 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 27,68 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23,09 seviyesinde bulunuyor.