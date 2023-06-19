Dolar kurunda ılımlı yükseliş

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 23,61 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 23,63 TL'den başladı. Dolar, gün içerisinde en düşük 23,4110 TL'yi, en yüksek ise 23,6750 TL seviyesini görürken; kur saat 09:46 itibarıyla yüzde 0,24 oranında yükselişle 23,6616 TL seviyesinde hareket etti.

DolarTL tarihi zirvesini, geçtiğimiz salı 23,80 TL'ye yükselerek görmüştü.

Euro geçen hafta 26 TL'nin üzerine tırmanırken, bugün en yüksek 25,9280 TL'yi gördü ve şu dakikalarda ise 25,8807 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini de aynı dakikalarda 30,3402 TL seviyesinde işlem gördü.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,07 oranında yükselişle 102,35 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0930 seviyelerinde hareket ediyor.