Dolar kurunda primli seyir

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 26,91 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 27,00 TL'den başladı. Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslar arası piyasalarda 27,16 TL'ye tırmanan kur, saat 09.52 itibarıyla yüzde 0,31 yükselişle 26,9975 TL'de hareket etti.

Euro da gün içerisinde en yüksek 29,9040 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,01 artışla 29,6631 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 34,3806 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,31 oranında yükselişle 102,29 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0977 seviyelerinde hareket ediyor.