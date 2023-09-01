Dolar kurunda yatay seyir

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 26,65 TL'de hareket ederken; yeni güne 26,70 TL seviyesinden başladı. Gün içinde en yüksek 26,72 TL seviyesini gören kur; saat 13:13 itibarıyla yüzde 0,09 yükselişle 26,7147 TL'de hareket etti. Euro da 29,01 TL'ye kadar tırmanırken; şu dakikalarda yüzde 0,03 artışla 28,9780 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 33,8562 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,05 oranında düşüşle 103,58 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0844 seviyelerinde hareket ediyor.