Dolar kurunda yatay seyir sürüyor

EKONOMİ / İSTANBUL

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 28,9304 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 28,9195 TL'den başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en yüksek 28,9331 TL seviyesini görürken; saat 09.24 itibarıyla yüzde 0,04 yükselişle 28,9257 TL seviyesinde hareket etti.

Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 31,2250 TL'ye çıkarken; şu dakikalarda yüzde 0,18 artışla 31,1902 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 36,3116 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,03 düşüşle 104,12 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0762 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24,56 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 38,38 seviyesinde bulunuyor.