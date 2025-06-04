Dolar, olası Trump-Xi görüşmesini bekliyor

ING'den Francesco Pesole, ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi arasında bu hafta yapılacak olası bir görüşmenin sonucuna ilişkin iyimserliğin şimdilik doları desteklediğini söyledi.

Pesole, ABD para biriminin kırılgan olmaya devam ettiğini ancak böyle bir görüşme haberi gelene kadar yeni düşüşlerden kaçınabileceğini savundu.

Trump-Xi görüşmesi gerçekleşmeden önce doları tekrar satma konusunda temkinli olunacağını belirten ING, “Görüşmeden sonra doların yeniden baskı altına girmesini bekliyoruz” dedi.

DXY dolar endeksi 99,1660 seviyesinde yatay seyrediyor.