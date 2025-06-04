  1. Ekonomim
  2. Dolar
  3. Dolar, olası Trump-Xi görüşmesini bekliyor
Takip Et

Dolar, olası Trump-Xi görüşmesini bekliyor

Piyasalarda, ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi arasında yapılması beklenen görüşmeye dair iyimserlik doları destekliyor. Analistler, görüşme sonrasında doların yeniden baskılanabileceğini öngörüyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar, olası Trump-Xi görüşmesini bekliyor
Takip Et

ING'den Francesco Pesole, ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi arasında bu hafta yapılacak olası bir görüşmenin sonucuna ilişkin iyimserliğin şimdilik doları desteklediğini söyledi.

Pesole, ABD para biriminin kırılgan olmaya devam ettiğini ancak böyle bir görüşme haberi gelene kadar yeni düşüşlerden kaçınabileceğini savundu.

Trump-Xi görüşmesi gerçekleşmeden önce doları tekrar satma konusunda temkinli olunacağını belirten ING, “Görüşmeden sonra doların yeniden baskı altına girmesini bekliyoruz” dedi.

DXY dolar endeksi 99,1660 seviyesinde yatay seyrediyor.

Dolar
Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Haziran 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Haziran 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar hafifçe toparlandı: Veriler belirleyici olacak
Dolar hafifçe toparlandı: Veriler belirleyici olacak
Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Haziran 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Haziran 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar ilişkisi bozuldu: Trump’ın politikaları ABD ekonomisini zayıflatıyor mu?
Dolar ilişkisi bozuldu: Trump’ın politikaları ABD ekonomisini zayıflatıyor mu?
ABD'li büyük bankadan dolar tahmini! Hangi para birimlerini önerdi?
ABD'li büyük bankadan dolar tahmini!
Dolar/TL bugün ne kadar? (2 Haziran 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (2 Haziran 2025 dolar - Euro fiyatları)