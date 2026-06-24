Dolar önde gelen para birimleri karşısında 13 ayın zirvesine çıktı

ABD doları, teknoloji hisselerinde yaşanan satış dalgası ve ABD Merkez Bankasının faiz artıracağına yönelik güçlenen beklentilerle başlıca para birimleri karşısında son 13 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Dolar Endeksi (DXY) 101,512 seviyesine kadar yükseldi. Şu sıralarda düne göre yüzde 0,07 artışla 101,483 seviyesinde. Dolar/yen paritesi müdahale olasılığının da etkisiyle 161,56 civarında kalırken, Sterlin/dolar yüzde 0,05 düşüşle 1,3195, Euro/dolar yüzde 0,12 düşüşle 1,13668 seviyesinden işlem görüyor.

ABD doları, Türk Lirası karşısında ise yüzde 0,04 artışla 46,4944 seviyesinde işlem görüyor.

Teknoloji ve yarı iletken hisselerinde görülen geniş çaplı satışlar, uzun süren yükselişin ardından yatırımcıların kar realizasyonuna yönelmesiyle küresel hisse senedi piyasalarını aşağı çekti. Bu görünüm, dolar ve tahvillere yönelik güvenli liman talebini artırdı.

ABD ekonomisinin güçlü seyrini koruması ve Fed yetkililerinden gelen daha şahin açıklamalar, faiz artışı beklentilerini de güçlendirdi.

Piyasalar, temmuz toplantısında 25 baz puanlık faiz artışı olasılığını yüzde 37 olarak fiyatlıyor. Bu oran bir hafta önce yüzde 8,5 seviyesindeydi. Eylül toplantısına ilişkin faiz artışı ihtimali ise yüzde 29,1'den yüzde 70'e yükseldi.

Buna karşın UBS, Fed'in bir sonraki adımının 2027'de faiz indirimi olmasını bekliyor

National Australia Bank Döviz Stratejisi Başkanı Ray Attrill, ABD dolarının güvenli liman olarak tercih edilmeyi sürdürdüğünü belirtti. UBS Amerika Kıtası Baş Yatırım Sorumlusu Ulrike Hoffmann-Burchardi, müşterilere gönderdiği notta, Fed'in bir sonraki faiz adımının 2027 yılında gerçekleşmesi beklenen bir indirim olacağı yönündeki tahminlerini koruduklarını belirtti.

Attrill, mevcut ivmenin doların lehine olduğunu ancak piyasalarda birçok gelişmenin fiyatlandığını söyledi. Doların daha fazla yükselmesi için risk iştahındaki bozulmanın teknoloji sektörüyle sınırlı kalmayarak genişlemesi veya piyasanın faiz artışı beklentilerini daha da yükseltmesi gerektiğini ifade etti.