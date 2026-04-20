Dolar, Orta Doğu'da tırmanan gerilim ile güçlendi

İran'ın ABD'ye misillemede bulunacağını açıkladığı ortamda ABD doları önde gelen para birimleri karşısında Cuma günü yaşadığı kayıpların bir kısmını geri aldı.

Ancak yaşanan gerilimlere rağmen tarafların müzakere masasına dönecekleri umutlarının azalmakla birlikte devam etmesi yatırımcıların daha temkinli hareket etmelerini beraberinde getiriyor.

EURUSD şu sıralarda Cuma gününe göre sadece yüzde 0,03 kayıpla 1,17594 seviyesinde, GBP ise yüzde 0,1 düşüşle 1,3504 dolara geriledi. ABD doları, Japon yeni karşısında ise yüzde 0,16 artışla 158,88 seviyesinden işlem görüyor.

ABD doların 6 para birimi karşısında ölçen Dolar endeksi 98,38 seviyesine yükselerek 1 haftanın zirvesine yaklaştı. Şu sıralarda ise yüzde 0,2 artışla 98,28 seviyesinde.

Saxo baş yatırım stratejisti Charu Chanana, hafta sonu yaşanan tırmanışın, piyasaların barış getirilerini fiyatlamaya başladığı bir dönemde jeopolitik risk primini yeniden canlandırdığını söyledi. Chanana, yükselen petrol fiyatlarının yalnızca enerji değil, aynı zamanda büyüme ve faiz görünümüyle ilgili bir hikaye olduğunu belirtti.

Sidney merkezli ATFX Global baş piyasa stratejisti Nick Twidale, birçok yatırımcı için asıl meselenin hâlâ Hürmüz Boğazı olduğunu, ateşkes sona ermeden önce ABD ile İran’ın müzakere masasına oturabileceğine dair umutların artık zayıf göründüğünü söyledi.