Dolar rekorunu 28,76 TL'ye çıkardı

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 28,6774 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 26,6853 başladı. Kur, açılış sonrasında 28,7663 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, Türkiye piyasalarının kapanış saati olan 17.30 itibarıyla yüzde 0,29 yükselişle 28,7597 TL seviyesinde hareket etti.

Dolar, geçen cuma günü Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda tarihi rekor seviyesini 28,93 seviyesine çıkarmıştı.

Euro/TL'de yeni rekor

Euro fiyatları, 31,5051 TL'ye kadar yükselerek yeni rekor seviyesini gördü. Euro şu dakikalarda ise, yüzde 0,51 artışla 31,4932 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 35,9356 TL'de işlem görüyor.

Beklentilerin altında gelen ABD enflasyon verisi sonrası dolar endeksinde düşüş sürüyor. Dolar endeksi 104 seviyesinin altını görürken; şu dakikalarda yüzde 0,28 oranında düşüşle 103,55 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0940 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 28,17 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 40,60 seviyesinde bulunuyor.